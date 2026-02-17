Стефан Янев.
По думите му вече се очертава модел на споделена отговорност между президента и премиера, който променя досегашната логика на управление при служебните кабинети. Янев припомни, че Илияна Йотова е заявила публично, че ще има изисквания към определени министри. Според бившия министър-председател това допълнително подчертава новия характер на взаимодействие между институциите.
"Тази споделена отговорност ще води до оспорване на делата на съответни министри, които не са в интерес на гражданите по преценка на президента. Вероятно би могла да има възможност да изисква от премиера да поиска тяхното освобождаване", каза той.
Янев коментира как в стария вариант на Конституцията подобен сценарий е бил малко вероятен, тъй като цялата отговорност е тежала върху държавния глава. "Случаят обаче е различен и това води до нови хипотези", подчерта Янев в ефира на NOVA NEWS.
Бившият служебен премиер заяви още, че не вярва в твърденията за квотно разпределение при съставянето на кабинета. "Не мисля, че може да коментираме какво се случва в кухнята на този процес, защото той не е публично известен. Каквото и да кажем, ще бъде спекулация", каза той.
По думите му фокусът трябва да бъде върху работата на правителството през следващите месеци. Той допусна, че ако президентът прецени, че даден министър не отговаря на публично заявените критерии, може да поиска неговата смяна. Янев призова за по-умерени очаквания към управлението. "Нека да не отиваме с прекалени очаквания и изисквания. Да не забравяме, че това е кабинет на Република България. Той има всички правомощия да върши това, което е необходимо в интерес на българските граждани", заяви той.
Стефан Янев: Поражда се хипотезата, че отговорността за съставянето на този кабинет ще бъде на премиера
© NOVA NEWS
Още по темата
/
Денков: Бойко Рашков е единственият вътрешен министър, който успя да намали контролирания и купен вот в рисковите секции
09:16
Ренета Инджова: Властовият механизъм в страната е доминиран от бивши представители на ДС и старата номенклатура
16.02
"Маркет линкс": Радев влиза в парламента с 25,6% при избори днес, "Възраждане" намалява двойно
16.02
Мирчев: Змията, когато умира, хапе най-силно. Това е рунд последен - Борисов и Пеевски ще хапят много силно
14.02
Ивайло Мирчев: С известна изненада открих, че приоритетите на президента съвпадат с тези на ПП-ДБ
14.02
Анализатор: Рисковете пред това служебно правителство са в него да попаднат зависими и случайни хора
13.02
Още от категорията
/
Нов член в КЗП
17:02
Мирослав Боршош: През 2025 г. в местата за настаняване в страната са регистрирани над 9,5 млн. туристи – ръст от 5,8% спрямо 2024 г. и 16,1% спрямо 2019 г.
13:12
ПП: Твърденията за намеса на партията в случая "Петрохан" са циничен опит трагедията да бъде използвана за предизборна кампания
11:41
Манол Генов: На нас НПО-то, свързано с "Петрохан", не ни е помагало, ако го е правило за някого, добре е той да каже
16.02
Илиян Василев: Ако новината, че Делян Добрев напуска ГЕРБ се окаже вярна - това означава дълбока имплозия в партията
15.02
Атанас Атанасов: Румен Радев е подходящ партньор, но трябва първо да се види къде ще позиционира партията си
15.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.