На 27 декември отбелязваме Стефановден – празник в чест на свети архидякон и първомъченик Стефан. Това е третият ден от Рождество и символично поставя завършек на коледния цикъл в народната традиция.

"Самата етимология на думата - Стефановден е свързана и с "венец“ и ненапразно Венцислав също празнува", обясни в нерв за ФОКУС етнологът Иглика Мишкова.

Иглика Мишкова обърна внимание и на трапезата за днешния ден: 

Обредната трапеза вече отново е концентрирана около подготовката на различни ястия, които са с месо, с различни други ястия, които вече не са блажни.

По думите й днес се ходи на гости на младите семейства при кумовете и при кръстниците.

"В различни региони се извършват обичаи, които са свързани с предженитбената обредност. Момите са ладували, правили са китки, привързвали са към тях пръстени и други лични предмети, за да могат вече да разберат коя кога ще се омъжи. И на практика с тези три дни приключва коледният цикъл", обясни етнологът.

Ладуването е народен ритуал, при който момите гадаят за женитба чрез пръстени, пуснати в мълчана вода.