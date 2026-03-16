Стефка Костадинова обяви, че напуска БОК, за да участва в предстоящите парламентарни избори от името на ДПС. Засега не разкрива в кой район ще бъде позиционирана в листите.
"Повече от 20 години съм начело на Българския олимпийски комитет. За това време, заедно с моите приятели и съмишленици, влагайки сърце и душа, свършихме много работа, за да се гордеем като нация с успехите на България на олимпийската сцена. Награда ми бяха единствено българският химн и разветия трибагреник, както и сълзите от радост в очите на стъпилите на почетната стълбичка феноменални наши спортисти. Не съм търсила друго признание, винаги съм поставяла българския спорт над личните си амбиции и не съм предавала нито хората, които са ми гласували доверие, нито интересите на спорта и обществото.
Същевременно вярвам, че човек трябва да извърви с достойнство своя път и ако успее да предаде знанията и опита си, както и да допринесе за развитието на спорта и на България като цяло, то не бива да се колебае да вземе трудни решения. Защото животът ме е научил, че олимпийските медали и световните рекорди са ценни, но по-ценно е младото поколение да расте здраво, да има подходящи условия за спорт и държавата да полага нужните грижи за всяко дете и за всеки спортист. Въпроси, които се решават не от спортистите, нито от председателя на БОК, а чрез политическа воля и от компетентни хора, на които може да се разчита.
Водена от това разбиране, за мен настъпва времето да се опитам да бъда полезна на България и в друго качество, като благодаря изключително много на политическа партия "Движение за права и свободи", която издига кандидатурата ми за народен представител на предстоящите избори. Надявам се да оправдая надеждите и доверието, които ми се гласуват, като олимпийските принципи не ми позволяват повече да заемам поста председател на БОК.
В тази връзка ще предприема необходимите действия съгласно Устава на БОК и законовата уредба за прекратяване на правомощията ми, като едновременно с това и в интерес на българския спорт, призовавам съществуващите спорове да бъдат решени от страните по тях по начин, който ще позволи Българският олимпийски комитет да продължи да бъде символ на единение и достойна част от световното олимпийско семейство", обяви в съобщение до медиите Стефка Костадинова.
