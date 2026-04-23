В момента тече проверка дали месото от животни от ферма с установено огнище на антракс в силистренското село Черногор е достигнало до търговската мрежа. Това съобщи служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов по време на брифинг в Министерския съвет, предаде репортер на ФОКУС.

По думите му заболяването е било констатирано вечерта преди два дни. Към момента компетентните органи продължават проследяването на продукцията.

ФОКУС припомня, че Министерството на здравеопазването съобщи, че към момента няма заразени хора.

По-рано днес от БАБХ сигнализираха, че в следствие на установеното огнище на антракс в силистренското село Черногор, към момента има опасност от разпространение на болестта.

"Случаят е особено опасен. До момента сме установили 13 души, а РЗИ продължава да установява дали има и други контактни лица. Случаят е особено опасен. Оказва се, че самите животни са преработвани в различни продукти - имам предвид умиращите и умрели животни ", заяви в ефира на БНТ д-р Ангел Мавровски - изпълнителен директор на БАБХ.