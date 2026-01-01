Сурвакането е една от на-старите и почитани български традиции в първия ден от Новата година. И ако по традиция, сурвакарите са дарявани с гевречета и плодове, то във всяко българско семейство в ролята влизат най-малките. 1 януари, че и следващите дни стават най-финансово изгодните за малчуганите. Сурвакането е за здраве и в съвременния дом гърбините, с дряновата пръчка, налагат децата, а възрастните бъркат в портмонетата.Моите деца винаги с удоволствие са приемали гостите у дома и поканите за излизане на този ден, но винаги са тръгвали "въоръжени“ със сурвачката.Ето защоприпомня стихчето, което е много важно да се казва в този момент:Cypвa, cypвa гoдинa,вeceлa гoдинa!Eдъp ĸлac нa нивa,гoлям гpoзд нa лoзa,жълт мaмyл нa лeca,пълнa ĸъщa c ĸoпpинa,чepвeнa ябълĸa в гpaдинa,живo-здpaвo дo гoдинa,дo гoдинa, дo aминa!И нашият дежурен екип ви пожелава: Бъдете здрави!