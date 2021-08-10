Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Àíàëèçè
Âàðíà
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
Ñòèñíàòè òóðèñòè ëè? Åòî òåçè âå÷å èçáèõà ðèáàòà!
Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 13:43 / 10.08.2021Êîìåíòàðè (3)378
© Ôåéñáóê
Ïîðåäíîòî âèäåî, äåìîíñòðèðàùî íàãëåäíî ùî çà òóðèñòè ñè èìàìå òîâà ëÿòî, â Ñëúí÷åâ áðÿã å íà ïúò äà âçðèâè ìðåæàòà, âèäÿ Varna24.bg.

Ñòèñíàòè ðóìúíöè èçîáùî íÿìàò íàìåðåíèå äà ïëàùàò çà ðåïàòðèðàíå íà íåïðàâèëíî ïàðêèðàíèÿ ñè àâòîìîáèë. Êàòî èñòèíñêà ëúâèöà ñîáñòâåíè÷êàòà íà êîëàòà áðàíè ñâîåòî ñè, ïîêàòåðâàéêè ñå ëîâúê ñêîê  âúðõó êàïàêà êîëàòà, çà äà ïîïðå÷è íà ïàÿêà äà îòíåìå ïðåâîçíîòî é ñðåäñòâî. Èçêëþ÷èòåëíî êîìè÷íàòà ñèòóàöèÿ ïðèâëè÷à äåñåòêè ïîãëåäè íà äðóãèòå ïî÷èâàùè, êîèòî ñå ïðåâèâàò îò ñìÿõ îò íåâèæäàíàòà ñúïðîòèâà ñðåùó "Êîíòðîë íà ïàðêèðàíåòî" â Ñëúí÷åâ áðÿã.

Çàäúëæèòåëíî èçãëåäàéòå âèäåîòî è îñòàâåòå ñâîÿ êîìåíòàð ïîä íîâèíàòà!




Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 315
10.08.2021 »
10.08.2021 »
10.08.2021 »
10.08.2021 »
09.08.2021 »
09.08.2021 »
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/53 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
ïðåäè 10 ìèí.
0
 
 
Öèãàíè ìàìàëèãè, äîøëè äà ïî÷èâàò íà åâòèíêî. Òèïè÷íà ãëåäêà ïî ðîäíîòî ÷åðíîìîðèå.
Aíîíèìåí
ïðåäè 33 ìèí.
+1
 
 
Ìàé è ñå çàïàëè çàäíèêà îò ëàìàðèíàòàðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Àâãóñò 2021 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Âèæ îùå:
Êðåìåíà Õàëâàäæèÿí: Îñâîáîäèõà íè îò ïðåäàâàíåòî íà Ãàëà "Íà êàôå"
21:19 / 08.08.2021
Âúçìóòåíà òóðèñòêà ïîêàçà êàñîâà áåëåæêà îò ïëàæà è ïîïèòà: Êúäå ñà äàíú÷íèòå?
21:19 / 08.08.2021
Ëþáîâíà äðàìà â ñåìåéñòâîòî íà øåô Ìàí÷åâ
09:18 / 09.08.2021
Ïîòðåñàâàùî: Íàìåðèõà òðóï íà ìúæ ñ îáåçîáðàçåíà ãëàâà â Çëàòíè ïÿñúöè
10:54 / 10.08.2021
Åäíà îò íàé-ëþáèìèòå äâîéêè â "Åäèí çà äðóã" âäèãíà ãðàíäèîçíà ñâàòáà
17:06 / 09.08.2021
Âãîð÷èõà é æèâîòà! Êîøìàð çà ïëîâäèâ÷àíêà â ðåñòîðàíò íà ìîðåòî, òúðñè ñúäåéñòâèå!
10:28 / 09.08.2021
Ïîòðåñàâàùè êàäðè îò Ñëúí÷åâ áðÿã! Ðîäèòåëè, âèæòå ñè äåöàòà!
10:33 / 10.08.2021
Àêòóàëíè òåìè
Ïîòðåñàâàùî: Íàìåðèõà òðóï íà ìúæ ñ îáåçîáðàçåíà ãëàâà â Çëàòíè ïÿñúöè
ÒÂ è øîó ñåçîí 2020/2021 ã.
Ãðèïíà åïèäåìèÿ îáõâàíà ñòðàíàòà
Ïàðëàìåíòàðíè èçáîðè 2021 ã.
Ëÿòî 2021
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Âàðíà è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Êàê ñå ñïðàâÿ Îáùèíà Âàðíà ñ îâëàäÿâàíåòî íà ïîñëåäèöèòå îò ïðîëèâíèòå äúæäîâå?
Ìíîãî äîáðå
Äîáðå, íî ìîæåøå è ïî-äîáðå
Íå ñå ñïðàâè
Ïúëíà òðàãåäèÿ
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Åêèï
Ïðàâèëà
Âàðíåíöè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
Ôóòáîë íà æèâî ïî òåëåâèçèÿòà
©2008 - 2019 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Varna24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Varna24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è ïîëèòèêà çà ïîâåðèòåëíîñò íà ëè÷íèòå äàííè (îáíîâåíè). Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Varna24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: