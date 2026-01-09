"Българските политици сгрешиха. Въвеждането на еврото беше грешка".Това заяви пред БНР проф. Стив Ханке, преподавател по "Приложна икономика" в университета "Джонс Хопкинс".Валутният борд донесе стабилност на България, отбеляза той."Участвах в създаването му през 1997 година – най-ефективната и най-лишената от корупция институция в България след падането на комунизма. След въвеждането му хиперинфлацията веднага спадна. Политиците бяха принудени да следват политика на балансиран бюджет и да намалят дълга на България.Приемането на еврото не е добра идея, защото по този начин България се отказва от суверенитет по отношение на паричната си политика".От практическа гледна точка България не може да се откаже от еврото, обясни той в предаването "РадиоТочка" по БНР.Проф. Ханке коментира прогнозата на Симеон Дянков, че през 2027 година България ще е в свръхдефицит."Мисля, че е абсолютно прав. Валутният борд е като осмирителна риза за политиците. Той е средство да се ограничат фискалните разходи, т.е да се контролират разходите на правителството. Това е една от причините, поради която искаха да се отърват от борда-за да могат да харчат безконтролно. Те ще започнат да харчат по-неразумно, да трупат дългове, които в крайна сметка ще трябва да бъдат връщани от обикновените българи. Фискалната позиция на България със сигурност ще се влоши, след като вече не е в режим на Валутен борд".Единственият начин да се упражни контрол върху ситуацията е като се направят промени в Конституцията, смята проф. Ханке."Да заложите дългова спирачка. Втората промяна в Конституцията трябва да бъде, че държавните разходи не могат да нарастват с темп, който е по-бърз от нарастването на икономиката".Той отбеляза, че на българите не е дадена възможност пряко да решат дали еврото да бъде прието."Присъединяването на България към ЕС е свързано само с едно задължение, което е неясно във времето и в което се казва, че ще приеме в някакъв неопределен следващ момент единната европейска валута. Няма посочена конкретна дата. Капанът щракна и България не може да излезе от единния валутен съюз.Основният ефект от приемането на еврото ще се почувства чрез нарастване на дефицита и повишаване на разходите на правителството, което ще доведе до нарастване на дълга и ще се отрази негативно върху джоба на всеки българин. Това ще доведе и до повишаване на политическата нестабилност в страната, защото политиците направиха нещо, което българите не желаеха. Ще доведе до възход на популизма. Това ще бъде най-тежкият негатив от приемането на еврото в България".Това, което ще се случи с инфлацията в България, е пряка функция на случващото се в еврозоната, каза той."Ще следва тенденциите в еврозоната.Мисля, че еврозоната ще има сериозни проблеми, защото производителността е много ниска, икономическият растеж е нисък, а политическото лидерство не е на необходимото ниво. Фискалната ситуация в повечето страни е изключително тревожна в момента. Във Франция непрекъснато се сменят правителства, които падат от власт по-бързо от тези в България и това се дължи на бюджета. Мисля, че фискалната ситуация ще продължи да се влошава".Проф. Ханке прогнозира също, че отношенията между САЩ и ЕС ще продължат да се влошават.