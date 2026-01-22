Дончо Барбалов проведе среща с новоназначения посланик на Япония в Република България Н. Пр. г-н Чикахиса Суми. В контекста на активния двустранен диалог и последвалото посещение на японска делегация у нас в края на миналата година, двете страни потвърдиха общата си ангажираност за задълбочаване на сътрудничество в области от взаимен интерес.
В рамките на срещата бе подчертано, че Япония е важен стратегически и икономически партньор за България. Акцент бе поставен върху насърчаването на инвестициите, индустриалното сътрудничество и обмена на добри практики в сферата на иновациите и технологиите, съобщиха от Министерство на икономиката.
"Отличното партньорство между държавното дружество "Ел Би Булгарикум“ към Министерството на икономиката и индустрията и японската компания "Мейджи“ е ясен пример за устойчиво развитие на двустранните икономически отношения“, заяви зам.-министър Барбалов.
Двамата отчетоха и положителната динамика в разширяването на двустранния стокообмен, като през първите девет месеца на 2025 г. той достига 216,5 млн. щатски долара, което е увеличение от близо 10% спрямо същия период на 2024 г.
Н. Пр. г-н Чикахиса Суми подчерта нарастващия интерес на младите хора в България към Япония и японската култура, както и засиленото внимание към IT сектора като перспективна област за сътрудничество.
Срещата потвърди взаимното желание за по-нататъшно развитие на икономическите отношения между България и Япония и за реализиране на нови съвместни проекти с дългосрочен ефект.
