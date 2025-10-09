ЗАРЕЖДАНЕ...
Столичен съветник: София не ощетява Варна за Евроволей 2026
Г-н Петров, преди минути Общинският съвет гласувахте 500 000 лева без ДДС от бюджета на Столична община да се преведат или да се гласуват, да се одобрят за Българската федерация по волейбол за покриване на разходите по подготовка за домакинството на Европейското първенство догодина. Това е чудесно и ви поздравявам. Само че преди около 30 минути в нашия ефир директорът на Дирекция "Спорт“ в Община Варна Кристиан Димитров заяви, че това поведение е "неморално и лицемерно“, защото по този начин се отнема домакинството на Варна. Как бихте го коментирали от тази гледна точка?
- Основната идея зад този доклад и за това кандидатстване е една единствена – Зала "Конгресна“ във Варна има капацитет около 5000 места. Това означава, че като дойдат всички официални гости, журналисти и т.н., капацитетът, в който гражданите могат да наблюдават форум от толкова високо ниво, ще бъде доста малък. За сметка на това залата в София може да поеме над 12 000 човека, което ще даде много по-голяма гледаемост, видимост и възможност, не само на жителите на София, а и всички българи да дойдат и да гледат форум от такова ниво, при положение че вече сме сред фаворитите и за титлата. Така че това е основната причина и не смятам, че София, нито нейната управа по някакъв начин е ощетила Варна, защото има други форуми, които също събират най-добрите отбори, като Световната лига, и според мен Варна е един достоен домакин за Световната лига през 2027 г. По този начин дори и жителите на Варна ще могат да наблюдават волейбол, който е на световно ниво.
От там твърдят, че вече са направили разходи с логистика, хотели, настаняване.
О, за това нямам идея.
Можеше ли да се стигне до компромисно решение, например груповата фаза да бъде във Варна, а в София – мачовете от елиминациите? Изобщо, как ви беше представено на вас за гласуване като официален документ?
- Това, което гласувахме днеска е на практика отпускане и на средства. Финалното решение, което трябва да бъде взето, е от Европейската федерация по волейбол и съответно от Българската федерация по волейбол. А решението дали да бъде по някакъв начин хибридно – във Варна групова фаза и в София да бъдат елиминационните мачове, продължава да бъде в ръцете на федерациите на европейско и на национално ниво. София просто е заявила своята готовност и своето желание да бъде домакин. Оттам насетне крайното решение не е нито на Варна, нито на София и не е в нашите правомощия.
