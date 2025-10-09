, столичен общински съветник от квотата на ПП - ДБ, гласувал днес "за" отпускане на 500 000 лева на София за организиране на Европейското първенство по волейбол за мъже в столицата през следващата година, говори специално за "Фокус".- Основната идея зад този доклад и за това кандидатстване е една единствена – Зала "Конгресна“ във Варна има капацитет около 5000 места. Това означава, че като дойдат всички официални гости, журналисти и т.н., капацитетът, в който гражданите могат да наблюдават форум от толкова високо ниво, ще бъде доста малък. За сметка на това залата в София може да поеме над 12 000 човека, което ще даде много по-голяма гледаемост, видимост и възможност, не само на жителите на София, а и всички българи да дойдат и да гледат форум от такова ниво, при положение че вече сме сред фаворитите и за титлата. Така че това е основната причина и не смятам, че София, нито нейната управа по някакъв начин е ощетила Варна, защото има други форуми, които също събират най-добрите отбори, като Световната лига, и според мен Варна е един достоен домакин за Световната лига през 2027 г. По този начин дори и жителите на Варна ще могат да наблюдават волейбол, който е на световно ниво.О, за това нямам идея.- Това, което гласувахме днеска е на практика отпускане и на средства. Финалното решение, което трябва да бъде взето, е от Европейската федерация по волейбол и съответно от Българската федерация по волейбол. А решението дали да бъде по някакъв начин хибридно – във Варна групова фаза и в София да бъдат елиминационните мачове, продължава да бъде в ръцете на федерациите на европейско и на национално ниво. София просто е заявила своята готовност и своето желание да бъде домакин. Оттам насетне крайното решение не е нито на Варна, нито на София и не е в нашите правомощия.