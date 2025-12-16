Военните болници в България въведоха нова инициатива за улеснена активация на електронни здравни досиета, с цел служителите да имат бърз и удобен достъп до личната си медицинска информация. Тази възможност е част от усилията на Националната здравноинформационна системасистемата да направи здравните услуги по-ефективни и дигитално достъпни чрез приложението еЗдраве, информират от лечебното заведение.Общо 672 служители на военните болници в България се възползваха от възможността за улеснена активация на електронни здравни досиета директно в структурата на самото лечебно заведение.354 бяха регистрациите, направени във ВМА-София с помощта на мобилния екип на "Информационно обслужване“ АД.Предвид силния интерес към предоставената възможност, иницитивата беше проведена и в останалите структури на ВМА в страната. Така в МБАЛ-Варна се регистрираха 71, МБАЛ-Плевен – 67 , МБАЛ-Пловдив – 57, МБАЛ-Сливен – 23 , БПЛР-Хисаря – 66 и БПЛР-Банкя – 34 .ВМА е първото лечебно заведение в страната, което предлага подобен тип достъп до системата еЗдраве без необходимост от електронен подпис или посещение в институции като РЗИ, РЗОК или офисите на "Информационно обслужване“. Самият процес по регистрация отнемаше само няколко минутиa, приложението предоставя достъп до информация за прегледи, направления, рецепти, ваксини, лабораторни резултати и личния здравен картон.