Пожар гори в близост до Аквапарка в Несебър, съобщиха от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) – Бургас. Сигналът е подаден малко след 13:00 часа. Горят сухи треви и храсти.В социалната мрежа Фейсбук вече има доста видеа, показващи инцидента. Някои от тях са наистина страховити.Първоначално на място са изпратени два противопожарни автомобила от РСПБЗН – Несебър. Заради силния вятър огънят бързо се е разпространил, което е наложило включването на допълнителни екипи от Поморие и Бургас.