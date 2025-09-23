ЗАРЕЖДАНЕ...
Страната ни е домакин на международна летателна тренировка
Международната летателна тренировка се провежда в рамките на програмното споразумение между операторите на самолети C-27J от държави членки на ЕС и ще продължи до 3 октомври 2025 г. За пръв път ще вземат участие и държави, опериращи със самолети Casa C-295. Това съобщиха от Министреството на отбраната.
"European Spartan Exercise“ доказа своя практически и ефективен принос през годините за обмяна на международен опит с изпълнението на широк спектър специални задачи и мисии от летателните екипажи на транспортната авиация“, каза в своето обръщение към участниците командирът на 16-та авиационна авиобаза в София и ръководител на ESE 2025 полковник Лазарин Лазаров.
Той подчерта, че всички етапи от подготовката, съвместното планиране и провеждането на учението предоставят уникална възможност за съюзниците да усъвършенстват своя организационен опит и тактически умения. Те от своя страна допринасят за укрепване на доверието и способностите на коалиционните партньори за участие в съвместни операции.
Заместник-ръководителят на ESE 2025 подполковник Денис Иноченти акцентира върху амбицията настоящата тренировка да се превърне в още по-динамична тренировъчна среда за летателния и инженерно-технически състав с включването и на транспортните самолети Casa C-295.
