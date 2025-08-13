Множество боклуци и голяма мръсотия заснеха туристите на плаж Аркутино. От кадрите се виждат найлонови пликове и множество различни боклуци, които плажуващи са оставили след себе си.Плаж Аркутино е част от резерват Ропотамо и е разположен между курортните комплекси Дюни и Приморско. На територията на плажа има и пясъчни дюни.