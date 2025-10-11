Сподели close
Най-малко трима души са били ранени в събота (11 октомври), след като човек е открил стрелба на пазар в град в централна Германия, предава Deutsche Welle.

Стрелбата е станала в магазин за спортни залагания на пазарния площад в Гисен, разположен в централната провинция Хесен.

Държавната телевизия съобщава, че извършителят е избягал, но няма опасност за обществеността.

Полицията е затворила района около пазара след съобщенията за стрелбата, която е станала около 15:10 ч. местно време.

Полицията разследва случая, а мотивът все още не е известен.