Deutsche Welle.
Стрелбата е станала в магазин за спортни залагания на пазарния площад в Гисен, разположен в централната провинция Хесен.
Държавната телевизия съобщава, че извършителят е избягал, но няма опасност за обществеността.
Полицията е затворила района около пазара след съобщенията за стрелбата, която е станала около 15:10 ч. местно време.
Полицията разследва случая, а мотивът все още не е известен.
