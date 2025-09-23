Сподели close
Стрелба в столичния квартал "Бояна" тази вечер. Мъж е бил прострелян пред гараж от моторист, пише БНТ. 

Настанен е в болница без опасност за живота. Към този момент няма информация за причините, довели до инцидента.