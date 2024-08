© Koaa "M+C Xpaĸ" e cpo o ao a pooco a xpa oop pa Kaaĸ. Πpoeĸ e ce pocpa a epe c o 34 413 ĸ.., pecaa e e a epop a poea oa a aa a paa, coceoc a pyecoo. Toa coaa o ĸoaa.



eca e e a cooc 45 oa ea ĸa cpa, a oopyae. B o ao ce pea a ce oĸp 121 o pao eca.



e e paea poocea cpaa c PΠ 17 709 ĸ.., acpao-oa cpaa c PΠ 716 ĸ.. Oce x oa e ce ocpo oa ocpoĸ: Kopoo-poycĸaee yĸ, aec a apĸpae a 46 eoce, apĸ a 53 po aoo a pao ocee py cope. Oaa paaa acpoea o a ee cpa e 18 797 ĸ. .



C o ao e ce pap pooce ĸaae a ĸoaa c a 30 %, ĸao e e oo a ce oca ocpoe e a papae a aap a paa, ĸaa o "M+C Xpaĸ".



"Toa e ce peapa pe epaeo a a-cpee exoo N a, c coĸa cee a aoaa pooa a pooce oepa poec. B o ao e a paooe ĸoĸo pooce yacĸa a exaa opaoĸa poec o aace a oĸp (ocae aaoocapae), cpeee oce ep a eĸce, coaae oee a peo ocyae a a cope, pecaea ca cĸaoe a aooĸ ooa poyĸ", ce ĸaa coeeo a ĸoaa.



"M+C Xpaĸ" A p aee o ceo aap a xpa oop.



ae e a cpoeo-oae pao e cocĸaa ĸoa "apa py" OO, ceea poe ce pe ae ece p a cooc o 23 . ea.



a ĸoaa:



"M+C Xpaĸ" a a 60-oa cop. Ocoaa e ĸao pao pepe, ocyao cpoecoo, ocypaĸ opĸa peo a aep, yoep aoĸpaoe. Πpe 1997 caa o aca coceoc.Πpe 2012 M+C poa coceoca pxy cpcĸaa ĸoa LF ͲDRVL, ceapaa poocoo a xpa cepoypae ĸaa. Πpe 2015M+C Xpaĸ A ocoaa cocea pocĸa pa epa - + YDRUL WR RN̲N Gmb.