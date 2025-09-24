ЗАРЕЖДАНЕ...
Струваме все по-скъпо на работодателите си, затова се дърпат и от увеличаване на заплатите
© Фокус
Най-висок ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори "Административни и спомагателни дейности“ - с 18.1%, "Култура, спорт и развлечения“ - със 17.7%, и "Добивна промишленост“ - със 17.2%.
Разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 13.4%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 12.3%. По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 18.8% за сектор "Култура, спорт и развлечения“ до 7.0% за сектор "Хотелиерство и ресторантьорство“.
Още от категорията
/
Мария Минчева, БСК: Острият недостиг на работна ръка принуждава бизнеса да предлага по-високи заплати
22.09
Александър Бубия: В България минималната заплата е 550 евро, в Нидерландия 2400 евро, а накрая в магазина се оказва, че цените са сходни
22.09
Производител: Килограм грозде на едро се продава за около 2 лева, в магазина достига до 8 лева
21.09
Ужас! Има между 40 и 100% надценка на основни хранителни продукти в България, но не е заради еврото
16.09
Цената на Стралджанската мускатова ракия ще скочи до небето – 80% по-ниски добиви на основната съставка
10.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.