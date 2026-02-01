Студ и сняг нахлуват днес във Варна и други области
©
В планините ще бъде облачно със снеговалежи, най-интензивни и значителни в Родопите. Ще духа умерен и силен вятър от изток-югоизток. По проходите ще има снежни виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 1°, на 2000 метра – около минус 6°.
Облачно и с валежи ще бъде времето и по Черноморието. Ще вали сняг, само по южното крайбрежие дъжд, който също ще премине в сняг. Ще духа умерен и силен североизточен вятър, с който ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат 1°-3°, на юг от Бургас малко по-високи. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
Днес само 8 от 28 области не са оцветени в орнжево. Предупреждението е от втора степен за опасно време и е в сила за цяла България без: Видин и София, и части от – София-област, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Враца, Монтана.
Още по темата
/
Още от категорията
/
АПИ предупреждава за дъжд и сняг: Шофьорите да тръгват с автомобили, готови за опасни зимни условия
30.01
България отново удари дъното: Евростат публикува минималните заплати към 1 януари в държавите от ЕС
30.01
Преди 3 години Калин Терзийски прогнозира смъртта си на същата дата, на която в почина наистина
28.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Божидар Божанов: ГЕРБ загуби европейския си облик
20:00 / 31.01.2026
Радев отговори на Кирил Петков: Твърденията относно гръцката газо...
19:59 / 31.01.2026
Журналист: Радев не показа очакваното лидерство и влезе в противо...
17:36 / 31.01.2026
Иван Брегов: Антикорупция няма. Всеки път, когато влезете в занем...
17:37 / 31.01.2026
НС на БСП реши: Конгресът ще се проведе на 7 и 8 февруари
16:01 / 31.01.2026
Костадинов: "Възраждане" иска повече България, Радев иска повече ...
15:56 / 31.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.