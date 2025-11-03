През следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт. През нощта над цялата страна облачността ще е значителна и на места, главно в Югозападна България, ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад, който в Дунавската равнина постепенно ще се ориентира от запад-северозапад.Минималните температури ще бъдат между 8° и 13°, в София - около 8°. Утре ще се задържи облачно, на много места с валежи от дъжд, които от запад на изток ще спират. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в София - около 10°.В планините ще бъде облачно, с валежи от дъжд, над 2400 метра височина – от сняг. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад, който след обяд в Стара планина ще се ориентира от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 8°, на 2000 метра - около 3°.По Черноморието облачността ще е значителна и след обяд ще завали дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са 16°-17°. Температурата на морската вода е 14°-18°. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.