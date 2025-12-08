Студенти от цялата страна превзеха Банско! Купоните вече започнаха
© Фокус
По информация на "Фокус“ и тази година хотелите, ресторантите, кръчмите и дискотеките предлагат различни ценови варианти, както и различни допълнителни забавления, с които да направят празника на младежите още по-интересен и запомнящ се.
Полицейското присъствие в района е засилено, а целта е да се следи и да се гарантира за осигуряване безопасността и сигурността на студентите и недопускането на инциденти.
Още по темата
/
МВР засилва контрола заради 8 декември: Ще има повече полицаи около заведенията, а продажбата на алкохол - контролирана изкъсо
04.12
Кои са най-предпочитаните места за 8-ми декември от варненските студенти и колко излиза една празнична нощ?
03.12
Пригответе между 200 и 300 лв. за уикенд на хотел около 8 декември, 1500 лв. минимум струват вилите
16.11
Още от категорията
/
Психологът Александра Петрова: Политиците провокираха поколението Z с това, че се самозабравиха
12:09
Доц. Ангел Кунчев: Грипът протича с остро начало – температура, липса на апетит, болка в мускулите
08:31
Маргарита Генчева за протестите: Социалните мрежи играят голяма роля в разпространението на тези трендове
06.12
Експерт: Обучението на децата по пътна безопасност трябва да започне от най-ранна детска възраст, още с разпознаването на цветовете
04.12
Пенсионери: За първи път виждаме тази банкнота, магазинерите несъзнателно ще опитат да ни излъжат
30.11
Фармацевт: При лекарства, които струват от 60 до 50 000 лв., ние получаваме 30 лв. надценка. Няма бизнес в държавата, който да работи при такива условия
30.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.