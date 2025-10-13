ЗАРЕЖДАНЕ...
Студентите имат шанс да се включат в конкурс за платен стаж в Сметната палата
©
Още две седмици шанс за студенти да се включат в конкурса на Сметната палата! Одитната институция предлага три месеца платен стаж. Ще се запознаете от първо лице с работата на одиторите и с основни принципи на професията, която може да стане ваше призвание!
Ако искате да се включите, участвайте в конкурса на Сметната палата на тема:
"Молят глас за по-ефективно управление в публичния сектор"
Конкурсът е посветен на 145-годишнината от създаването на Сметната палата и 30-годишнината от нейното възстановяване
Срокът за участие в конкурса е до 24 октомври 2025 г. включително.
Каква е наградата?
Тримесечен платен стаж в институцията в подходящо време за кандидатите.
Кой може да участва?
Конкурсът е отворен за студенти от Софийския университет, Университета по национално и световно стопанство и Нов български университет, по-конкретно:
- За Софийския университет – студенти от втори до четвърти курс на специалностите на бакалавърските програми на Стопанския факултет и от втори до пети курс на специалностите на бакалавърските/магистърските програми на Юридическия факултет.
Материалите за конкурса се изпращат до 24 октомври 2025 г. включително, на следната електронна поща:
otvoreno_studenti@bulnao.government.bg или в специално създадената рубрика на сайта на Сметната палата.
В рамките на срока за кандидатстване всеки кандидат трябва да представи есе/авторска концепция за ролята на Върховната одитна институция като гарант за доброто управление и отчетността в държавата.
В материала трябва да бъде застъпена личната визия на автора за това как младите одитори и експерти могат да допринесат за развитието на Сметната палата, така че нейната дейност да продължи да отговаря на обществените нужди, като осигурява качествен одит и адекватен финансов контрол върху публичните средства и по този начин защитава парите на българските граждани.
Участниците могат да разсъждават и в следните области:
Как ангажираното отношение на младите хора може да помогне за по-добро управление в публичния сектор?
Как да се стимулира личният избор и мотивация за професионална реализация на младите в областта на публичния сектор и неговия контрол?
Как дигитализацията и изкуственият интелект разширяват, усложняват, но и дават по-големи възможности в публичния сектор?
Какви са Вашите идеи и предложения за повече знания на студентите за публичния сектор и неговото по-добро управление и контрол?
Авторският материал трябва да бъде в обем до 8 стандартни страници A4, шрифт Times New Roman 12.
Участниците изпращат и свои данни: име и фамилия; специалност и курс, телефон за контакти.
Комисия от Сметната палата ще оцени материалите и допуснатите до събеседване участници ще бъдат уведомени.
След събеседване ще бъдат избрани трима участници в конкурса, които ще получат наградата платен стаж в институцията за три месеца.
Обявяването на спечелилите конкурса ще се състои на 10 ноември 2025 г. по време на международната конференция, организирана от Сметната палата “Изкуственият интелект и ИТ одитът в защита на публичните ресурси“, посветена на отбелязването на 145 години от създаването на институцията и 30 години от нейното възстановяване.
Още от категорията
/
Бивш министър на земеделието: Две организации искат оставката на Тахов. От другата страна стоят 30 организации - това ясно би трябвало да покаже за какво става въпрос
17:21
Фармацевти: Няма друга държава, в която на цената на едно кафе можеш да посетиш лекар и да получиш професионална консултация
11:00
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.