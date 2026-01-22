Днес Фондация Народни Читалища, подкрепена от ИПИ и доброволци публикува първата интерактивна карта на читалищата в България, съпроводена от пространна база данни и анализ на състоянието на мрежата. Картата включва изключително подробна информация за всяко едно читалища в страната - локация, контакти, персонал, библиотеки, културна дейност, финанси.ИПИ участва активно в процеса на изграждане на базата данни - напасване и верификация на информацията от различни регистри и съветва "Народни читалища" в процеса на събиране. Икономисти от ИПИ са и сред авторите на аналитичния доклад, основан на базата данни.Картата и базата данни са ключва стъпка напред в анализа и управлението на читалищната мрежа, тъй като увеличават прозрачността и достъпа до информация, което ще позволи на инситутуциите и гражданското общество да вземат по-добри решения. За първи път граждани, изследователи и институции имат достъп до два нови цифрови ресурса:● Интерактивна карта (karta.narodnichitalishta.bg): Географска визуализация на всички читалища с данни за местоположение и конкретни дейности.● Общински барометър (danni.narodnichitalishta.bg): Платформа, предоставяща сравнителни данни за финансирането, персонала и капацитета на читалищата във всяка от 265-те общини.Тези продукти са създадени с три основни цели: достъп (засилване ролята на читалищата за достъп до култура, информация и услуги), партньорства (използване на картата като инструмент за нови съвместни проекти) и прозрачност (видимост за гражданите какво правят читалищата в техния район).Високо обществено доверие: Представено бе и национално представително изследване на "Кантар България“ (декември 2025 г.), което разкрива, че 79% от българските граждани имат положително отношение към читалищата. Тези данни категорично поставят читалищната мрежа сред институциите с най-висок кредит на доверие в страната."В тези трудни времена читалищата остават единствената истински обединяваща институция в България. Те притежават огромен потенциал за развитие, а данните, които представяме днес, са основата, върху която можем да градим модерни и ефективни инструменти за тяхната подкрепа“, заяви Юрий Вълковски, изпълнителен директор на Фондация "Народни читалища“. Основни изводи от доклада "Читалищната мрежа в България – анализ през призмата на данните“:Читалища съществуват във всички 265 общини, като близо 80% от тях са разположени в селата. Средно за страната на всеки 10 000 жители се падат по 5.5 читалища.В сектора работят 12 008 души. Наблюдава се обаче сериозен дефицит в обученията – над 70% от читалищата декларират, че не са участвали в никакви програми за повишаване на капацитета през последните три години.Общият размер на държавната субсидия за 2025 г. възлиза на близо 152.4 милиона лева. Анализът установява парадокс – размерът на субсидията не е обвързан с демографската ситуация или реалния обхват на дейността, което води до диспропорции в разпределението на ресурса.Изследването идентифицира "парадокс на претоварената отчетност“ – читалищата подават информация на поне 6 места, но държавните институции не съгласуват данните помежду си, което води до сериозни разминавания в официалните регистри.Проектът е реализиран чрез обединяване на данни от НСИ, НАП, Министерство на финансите и Министерство на културата, като базата данни остава със свободен достъп за всички заинтересовани страни