Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Земеделските стопани ще получат 118,12 евро на хектар по интервенцията за допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост за кампания 2025 г. Това е първият транш от предвидената финансова подкрепа.

Ставката е определена със заповед на министъра на земеделието и храните Иван Христанов и е част от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023–2027 г.

Подпомагането има за цел да осигури допълнителна подкрепа за доходите на фермерите, като се насърчи по-справедливото разпределение на средствата, особено в полза на малките и средни стопанства.