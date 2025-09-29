ЗАРЕЖДАНЕ...
Съдов хирург обясни основната причина за сърдечносъдовите заболявания
Това е причина за високия процент смъртни случаи заради сърдечносъдови заболявания, допълни той. Отговорност за това според проф. Андреев носи и държавата в лицето на Министерство на здравеопазването заради липса на адекватна профилактична кампания.
Ключови фактори за сърдечносъдовите заболявания са нездравословното хранене и липсата на двигателна култура. Това се отнася с особена сила и за децата, които прекарват все повече време пред екраните. "При тях настъпват промени, които стават видими години след това. По време на войната в Корея беше направено едно проучване от американски съдебни медици на загинали млади американски войници. Те установиха, че на 22 години при тях вече имаше следи от атеросклероза“, посочи проф. Андреев.
