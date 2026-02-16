Съдът остави без движение иска на МБАЛ "Света Анна – Варна" срещу НЗОК
В исковата молба се твърди, че НЗОК не е заплатила извършена и отчетена медицинска дейност за периода от август до ноември 2025 г. Ищецът претендира сумата от 525 775,58 евро главница и 5 573,79 евро обезщетение за забава, ведно със законната лихва.
След извършена проверка по реда на чл. 158, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), съдът констатира нередовности, които трябва да бъдат отстранени, за да бъде разгледан спорът по същество.
Делото е оставено без движение с указания към ищеца в 7-дневен срок да конкретизира клиничните пътеки, за които претендира заплащане (като посочи отделни стойности за всяка от тях по месеци), както и да прецизира периодите, за които се претендират лихви за забава за месеците септември, октомври и ноември 2025 г.
Разпореждането е окончателно, съобщи Апелативният съд.
Още по темата
/
Още от категорията
/
PR експерт: Служебният примиер трябва да отнеме незабавно лиценза на училището, свързано с Калушев
10:29
Експерт по имоти: Няма ги купувачите, които искаха да инвестират и да увеличат своите минимални спестявания - 30, 40, 50, 60 хиляди евро, с 20-30 процента
09:08
Имотен експерт: Ако някой реши да купува жилище сега, разликата спрямо миналата година няма да е съществена
15.02
Ползваме ваучерите за храна и подаръци със стойности в левове до изтичане срока им на валидност
15.02
Проф. Николай Овчаров: Това, което беше разкрито по случая "Петрохан – Околчица", е подражание на будистки практики
14.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.