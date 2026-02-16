Административен съд – Варна остави без движение адм. дело №259 по описа на съда за 2026 г. Производството е образувано по искова молба на Многопрофилна болница за активно лечение "Света Анна – Варна“ АД срещу Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за заплащане на суми по договор за оказване на болнична помощ.В исковата молба се твърди, че НЗОК не е заплатила извършена и отчетена медицинска дейност за периода от август до ноември 2025 г. Ищецът претендира сумата от 525 775,58 евро главница и 5 573,79 евро обезщетение за забава, ведно със законната лихва.След извършена проверка по реда на чл. 158, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), съдът констатира нередовности, които трябва да бъдат отстранени, за да бъде разгледан спорът по същество.Делото е оставено без движение с указания към ищеца в 7-дневен срок да конкретизира клиничните пътеки, за които претендира заплащане (като посочи отделни стойности за всяка от тях по месеци), както и да прецизира периодите, за които се претендират лихви за забава за месеците септември, октомври и ноември 2025 г.Разпореждането е окончателно, съобщи Апелативният съд.