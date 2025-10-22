Съдът остави в ареста 15-годишното момче, намушкало свой връстник в столичен мол.Сред мотивите на съда бяха, че момчето няма опасност да се укрие, но има опасност да извърши друго престъпление.припомня, че е имал и предишни криминални прояви. Последната е за грабеж.Момчето бе определено от магистратите като личност с висока обществена опасност. Отчетена бе и липсата на реална родителска подкрепа. Адвокатът на момчето поиска домашен арест, но след направените му прегледи в Националната кардиологична болница е преценено, че младежът може да лежи в ареста.припомня, че заседанието започна вчера, но бе прекъснато на няколко пъти, защото на обвиняемия му прилоша и се наложил да бъде откаран за изследвания в болница.