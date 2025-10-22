ЗАРЕЖДАНЕ...
Съдът остави в ареста 15-годишното момче, намушкало свой връстник в столичен мол
© NOVA
Сред мотивите на съда бяха, че момчето няма опасност да се укрие, но има опасност да извърши друго престъпление. "Фокус" припомня, че е имал и предишни криминални прояви. Последната е за грабеж.
Момчето бе определено от магистратите като личност с висока обществена опасност. Отчетена бе и липсата на реална родителска подкрепа. Адвокатът на момчето поиска домашен арест, но след направените му прегледи в Националната кардиологична болница е преценено, че младежът може да лежи в ареста.
"Фокус" припомня, че заседанието започна вчера, но бе прекъснато на няколко пъти, защото на обвиняемия му прилоша и се наложил да бъде откаран за изследвания в болница.
Още по темата
/
Психиатър е категоричен: Родителите трябва да бъдат привлечени като съпричастни към престъпното деяние на своето дете!
11:36
Венцислав Николов за убития ученик в мол "София": И паник бутон да има, нещо такова трудно може да се предотврати
21.10
Инсп. Цонкова от отдел "Детска престъпност": Убиецът на Краси е бил неглижиран от своите родители
21.10
Майката на убитото в столичен мол момче: Детето 20 минути е лежало на пода в мола, без никой да му помогне
20.10
Стефан Стефанов, откарал наръганото момче до "Пирогов": Чух "детето умира", качих го в колата, не съм чакал нито линейната, нито полицията
20.10
Свидетел на сбиването в мола в София, при което загина момче: Първоначално никой не реагира, помислихме си, че е шега
20.10
Още от категорията
/
СДВР разби престъпна група за фалшиви банкноти, действаща на територията на цяла Европа от 15 години
16:18
Криминален психолог за случая с убития Краси: Необходими са промени в Закона за борба с противообществени прояви на непълнолетни, защото е от 1957 година
21.10
Разбиха организирана престъпна група за контрабанда на китайски стоки, ощетила държавата с над 30 млн. лв.
16.10
"Арестувани са четири лица": Прокуратурата и НСлС с подробности за разследването с "черното тото"
15.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.