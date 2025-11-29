всички седем обвинени по аферата "Исторически парк“. Те са задържани като участници в организирана престъпна група за длъжностни присвоявания, измами и пране на пари. Съдебното решение идва след продължило с часове заседание по искането на прокуратурата.
Според събраните до момента доказателства групата е изградила схема на финансова пирамида, въвеждайки в заблуждение различни граждани с цел да инвестират срещу голяма възвръщаемост и мотивирани към намиране на други инвеститори. Част от вложените суми са били присвоявани, а други влагани в проект с цел по-голяма убедителност, съобщи NOVA.
Няма опасност да се укрият, но има реална опасност да извършат престъпления, ако бъдат с по-леки мерки за неотклонение, мотивира се съдът.
Определението не е окончателно и може да бъде атакувано пред Софийския апелативен съд.
Съдът остави в ареста всички обвиняеми, свързани с "Исторически парк"
