Софийският градски съд отказа да освободи предсрочно от затвора осъдения за наркотрафик Евелин Банев-Брендо, пише NOVA.Делото беше образувано по предложение на началника на Софийския затвор Борислав Чорбански, който впоследствие беше отстранен от бившия вече правосъден министър Георги Георгиев. А по случая беше наредена и проверка.