Иван Портних и др.
В разпореждането си съдията-докладчик излага доводи за наличие на основания за изпращане на делото на друг, еднакъв по степен съд.
Единият е, че повдигнатите обвинени са за деяния преди 20.11.2017 г., когато влиза в сила Регламент № 2017/1939, очертаващ началото на времевия период на компетентността на Европейската прокуратура. Освен това по-голямата част от свидетелите по делото, както и самите подсъдими, са с адреси във Варна.
Разпореждането е окончателно и не подлежи на жалба или протест.
Съдът прекрати делото срещу Иван Портних и го изпрати на ВКС
