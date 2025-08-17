ЗАРЕЖДАНЕ...
Съдът решава дали да остави в ареста Виктор, който заби автомобил в автобус на столично кръстовище
В момента Виктор Илиев, който е управлявал автомобила, се намира в болница със счупени прешлени и ребра. Там се охранява от полиция.
Състоянието на останалите пострадали остава тежко.
Припомняме, че при страховитата катастрофа загина лекарят Иса Али, който е напуснал дома си заради поискана помощ.
21-годишният Виктор получава шофьорската си книжка на 1 август тази година и за краткото време зад волана се сдобива с шест фиша. В нощта на 15 януари, управлявайки чужд автомобил с изкллючително висока скорост, предизвика фаталния инцидент.
Към момента той е обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост.
