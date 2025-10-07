ЗАРЕЖДАНЕ...
Съдът решава дали да остави в ареста двамата служители от ИААА, поискали подкуп от шофьори, превозващи техниката на Роби Уилямс
От прокуратурата казаха, че служителите са поискали и приели по 200 и 300 лева от шофьорите. Причината била повредени тахошайби.
При обиск в домовете на обвиняемите са открити около 43 000 евро и над 5 000 лева в брой.
Двамата служители са уволнени.
