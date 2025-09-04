ЗАРЕЖДАНЕ...
Съдът решава дали да остави в ареста учителя от София, обвинен в педофилия
Припомняме, че 31-годишен учител по физическо Христо Кирев беше задържан за сексуално посегателство над 13-годишно момиче в София.
Софийската районна прокуратура му повдигна обвинение, след като седмокласничката подала жалба в полицията.
По първоначална информация двамата поддържали отношения от средата на втория учебен срок. Престъплението се наказва с лишаване от свобода от 2 до 8 години.
Към момента мъжът е с мярка за неоклонение "задържане под стража".
