Съдът решава дали да освободи предсрочно осъденият за наркотрафик Евелин Банев-Брендо. Мотивите са: изтърпяно повече от половината наказание и данни за поправяне на осъдения.След като делото стана известно, началникът на затвора в София Борислав Чорбански беше временно отстранен от поста си с решение на бившия вече министър на правосъдието Георги Георгиев.Припомняме, че Банев се предаде сам преди две години след 6-годишно издирване. Той бе осъден на 10 години и половина затвор по всички дела срещу него, които бяха водени в България, Италия и Румъния.