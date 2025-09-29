Бившият следовател е подсъдим за документна измама в големи размери, която е особено тежък случай и се наказва с от 10 до 20 години затвор. Става дума за иззетите огромни суми пари, злато и скъпи монети от Илия и Явор Златанови.През юни Илия Златанов продиктува на съда адрес на Петров в Солун, където по негови данни живее. Въпреки това от тогава до сега информация от МВР за издирването му няма, предава "Булфото".