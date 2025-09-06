Сподели close
На 6 септември отбелязваме 140 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия – един от най-великите дни в новата българска история.

По този повод потърсихме мнението на столичани – помнят ли събитията и какво символизира Съединението за тях днес.

"Княжество България и Източна Румелия – по спомен от училище“, припомни си една от запитаните дами. "Това, което няма сега“, добави друга.

Мнозина бяха единодушни, че съвременните българи са по-скоро разединени: "Не само, че не са обединени, ами са страшно разединени“, коментира столичанин.

На въпрос какво ни разделя, анкетираните отговориха:

"Парите – едни са много богати, други доста по-бедни. Има завист и алчност.“

"Икономическите условия са основната причина.“ 

Все пак хората признаха, че има нещо, което продължава да ни обединява – желанието "да живеем добре“.

Някои обаче поставят под съмнение дали надписът на фасадата на Народното събрание "Съединението прави силата“ важи и днес.

Попитахме какъв надпис биха добавили до него. Отговорите бяха: "Да се обичаме и уважаваме повече.“

"Да се намалят т.нар. народни представители, защото 240 души не знам какво правят там. Дори на работа не ходят, а аз ходя всеки ден.“ 

Въпреки критиките, всички, с които разговаряхме, бяха категорични: "Важно е да помним историята. Не сме за никъде, ако не я знаем.“