На 6 септември отбелязваме 140 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия – един от най-великите дни в новата българска история.По този повод потърсихме мнението на столичани –"Княжество България и Източна Румелия – по спомен от училище“, припомни си една от запитаните дами. "Това, което няма сега“, добави друга.Мнозина бяха единодушни, че съвременните българи са по-скоро разединени: "Не само, че не са обединени, ами са страшно разединени“, коментира столичанин."Парите – едни са много богати, други доста по-бедни. Има завист и алчност.“"Икономическите условия са основната причина.“Все пак хората признаха, че има нещо, което продължава да ни обединява – желанието "да живеем добре“.Някои обаче поставят под съмнение дали надписът на фасадата на Народното събрание "Съединението прави силата“ важи и днес.Попитахме какъв надпис биха добавили до него. Отговорите бяха: "Да се обичаме и уважаваме повече.“"Да се намалят т.нар. народни представители, защото 240 души не знам какво правят там. Дори на работа не ходят, а аз ходя всеки ден.“Въпреки критиките, всички, с които разговаряхме, бяха категорични: "Важно е да помним историята. Не сме за никъде, ако не я знаем.“