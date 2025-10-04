Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и заместник-министър Наталия Михалевска присъстваха на представянето на пълнометражния документален филм "Съединението – 140 години по-късно“ в БАН.Филмът е реализиран по Националната програма "Неразказаните истории на българите“ на МОН и пресъздава събитията от 1885 г. през погледа на днешни потомци на апостолите на Съединението между Княжество България и Източна Румелия. Той се предвижда да бъде представян в български училища както в страната, така и зад граница."Ние имаме нужда да разказваме най-важните разкази на децата по жив, интересен, разбираем начин и този филм ще помогне за това“, каза министър Вълчев. Той отбеляза, че нашият национален разказ има няколко стълба – единият е разказът за героите, саможертвата и освобождението, другият разказ е за духовността, която ни е съхранила през вековете, а третият е този за обединението, което е довело до Съединението. "Всеки един от тези разкази носи важни послания, с които да възпитаваме учениците не само в патриотизъм, но в много други добродетели. Надявам, че този филм ще успее да направи това“, каза министърът.Той изтъкна, че е изключително важно да се поддържа връзка между миналото и настоящето, както и между България и нашите сънародници извън страната и именно това прави програмата "Неразказаните истории на българите“. "Днес България не е само в географските ѝ граници, днес България е духовно, езиково, културно пространство в много точки на света. В над 50 държави ние имаме центрове на българщината, каквито са неделните училища и там българи четат за България, учат децата си, искат да запазят езиковата връзка, искат да ги възпитат в българско самосъзнание“, изтъкна министър Вълчев.Зам.-министър Наталия Михалевска представи програмата "Неразказаните истории на българите“. "Силно вярваме, че това да се чувстваш българин днес минава през сърцето, трябва да се съпреживее, трябва да има лични усилия, затова в МОН направихме тази програма, за да може младите хора в чужбина и в България да изследват родните си корени, да търсят личност от миналото и от настоящето, и всъщност да напишат колективната лична история от българите“, каза тя.На представянето на филма присъства и Симеон Сакскобургготски (цар в периода 1943-1946 г. и министър-председател на България в 2001-2005), актьори, учени от БАН, граждани.Продукцията е създаден по идея на проф. Петър Стоянович, който е и един от участниците във филма. Екипът, изготвил идейния проект, включва сценариста Димитър Стоянович, режисьора Лъчезар Аврамов и научни консултанти проф. дин Милко Палангурски, Българска академия на науките и проф. дин Веселин Янчев, СУ "Св. Климент Охридски“.