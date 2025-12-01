Сънародниците ни във Виена също протестират
Протестът е във Виена. От кадрите се вижда, че той е мирен.
Национални шествия има у нас в цялата страна - София, Бургас, Варна, Пловдив, Ловеч, Велико Търново, Шумен, Ямбол, Благоевград и още други. Като най-мащабен е протестът в София.
