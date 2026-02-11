Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец декември 2025 г. е 1999,08 лв., а размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 01.01.2025 г. до 31.12.2025 г. е 1854,22 лв.Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец януари 2026 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.