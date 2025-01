Супермаркет въведа такса за клиентите, влизащи в обектите им

© Голямата верига магазини "Алди" ще изпробва нова такса за купувачите, влизащи в обектите им.



Става дума за такса от 10 паунда. Тази сума ще е под формата на депозит и се приспада от крайната сметка. Тези клиенти, които правят сметка под 10 паунда или изобщо нищо не си купят, може да чакат с дни за възстановяване на сумата.



Засега това нововъведение се прилага в магазините им във Великобритания, които са Aldi's Shop & Go.



Чрез мобилното приложение Aldi Shop & Go, или чрез своята безконтактна карта на входната врата може да се плати този депозит и клиентите да получат достъп до магазина



Тази верига от магазини използва камери, сензори и изкуствен интелект за да следи какво купувачите вземат от рафтовете и да им таксува, след като бъдат сканирани. Т.е. този магазин е безкасов.



От "Алди" защитиха новата система.



"Това е концептуален магазин… проектиран така, че купувачите да не плащат ръчно за артикули – те могат просто да поставят нещата в кошницата и технологията на камерата на магазина регистрира покупката, без да се налага да ходят до каса.“



В момента магазинът Shop & Go на Aldi е единственият по рода си. Магазинът, който отвори врати за клиенти през 2022 г., сега се превърна в тестова площадка за тези нови технологии. Въпреки че Aldi е първият супермаркет в Обединеното кралство, който се осмелява да тръгне по този път без каси, концепцията е посрещната с различни предизвикателства и колебания от страна на потребителите.



Някои клиенти съобщават, че са таксувани многократно, ако случайно докоснат бутона на приложението повече от веднъж, преди да влязат. Единственото предупреждение за взетата сума е с дребен шрифт под бутона: "Ще оторизираме малка сума, за да валидираме вашата карта.“