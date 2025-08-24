Пред БНТ говори Живка Атанасова - съпругата на убития в зверска катастрофа в столичния квартал "Христо Ботев" Асен Димитров в средата на юли. 37-годишният Асен беше блъснат от кола, докато се вози на АТВ. 6 дни по-късно мъжът почина в болница ИСУЛ в София."Негов приятел дойде да го види и решиха да пробват бъгито и да се повозят. Инцидентът стана може би някъде два часа по-късно. Не можах да изгледам видеото как се е случил инцидентът. Големият ми син, който е на 15 години, беше първият човек, който отиде на помогне на баща си. Всичко се случи пред очите му", каза Живка Атанасова.Съпругата на Асен разбрала още в същата вечер, че шофьорът е дрогиран."Разбрахме още вечерта кой е шофьорът и че е хванат с амфетамини в колата. Също така дрегерът е отчел амфетамини".Живка коментира защо 19-годишният шофьор не е бил задържан за повече от 24 часа."Това нещо няма обяснение и може да се случи само при нас. Ние много добре знаем, че всички, които дават някакъв вид подкуп за каквото и да е било - те ще се измъкнат. Точно така стана и с него. Приближени до тях са ни дали информация, че техен роднина или приятел е помогнал за освобождаването му, въпреки че е нарушил условната си присъда".Тя е на антидепресанти и още не може да повярва какво се случило."Преди всичко ние сме хора, хора, на които това нещо трябва да ти тежи на съвестта, защото три дечица повече никога няма да кажат "тате". Това, че ще бъдат сами, това че аз ще бъда винаги сама. Не може да продължаваме да губим любимите си хора без никаква вина по нелеп начин. Надявам се да се вземат в ръце и да разрешат случая. Каквото и да ми струва - няма да се откажа".