колата, забила се в автобус в столицата е ясна - 199 километра в час. Това казаха от прокуратурата в София на брифинг днес.
Това е 4 пъти над позволената скорост и няма спирачен път.
Повдигнато е обвинение на виновника за умишлено причиняване на смърт на един човек и за нанасяне на средни телесни повреди на още 4 лица.
Водачът на автобуса е излязъл от кома, но е в тежко състояние. Двама от пострадалите имат по 7 телесни повреди. Експертиза показва, че водачът на автомобила - Виктор - е бил под влияние на райски газ. По всяка вероятност той е вдишвал от веществото, докато шофира.
Присъдата, която грози младежа, е от 13 до 20 години лишаване от свобода или доживотен затвор.
Приоритетно се работи по този случай, както и по случая с АТВ-то от Слънчев бряг, съобщиха още от прокуратурата.
Днес е назначена съдебно-психологическа и психиатрична експертиза за Виктор.
