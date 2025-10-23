Съставен е констативен акт за премахване на незаконните строежи по коритото на река Козлука и земните насипи в "Елените", община Несебър. Това стана ясно от сайта на Дирекцията за национален строителен контрол.Възражения срещу констативния акт могат да бъдат подавани в 7-дневен срок, считано от 22.10.2025г. пред РДНСК Бургас.Вчера част от собствениците на имоти във ваканционното селище възразиха срещу намерението за събаряне на хотел "Негреско"."Фокус" припомня, че след поройните дъждове, които предизвикаха наводнения във ваканционното селище, отнеха живота на четирима души.