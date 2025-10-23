ЗАРЕЖДАНЕ...
Съставен е акт за премахване на незаконен строеж в "Елените"
©
Възражения срещу констативния акт могат да бъдат подавани в 7-дневен срок, считано от 22.10.2025г. пред РДНСК Бургас.
Вчера част от собствениците на имоти във ваканционното селище възразиха срещу намерението за събаряне на хотел "Негреско".
"Фокус" припомня, че след поройните дъждове, които предизвикаха наводнения във ваканционното селище, отнеха живота на четирима души.
Още по темата
/
Meteo Balkans: Внимание!
18.10
Отново студ в България
14.10
Д-р Валентин Симеонов: Не бива да мислим, че Господ е българин! Когато става дума за природата, тя не прави компромиси
12.10
Атанас Зафиров: Причините за тежките наводнения у нас са беззаконие, алчност и най-вероятно корупция
11.10
Още от категорията
/
Президентът на ЕЦБ за еврозоната в България: Цените на кафето и хляба ще поскъпнат леко, но значителни промени няма да има
23.10
Доц. д-р Емил Радев за дебата в Европарламента: Той хвърли за пореден път петно върху България
23.10
Марк Цеков: От дълго време се говори за закон и за браншовите организации, и за кооперативите, но няма политическа воля това да се случи
23.10
Финансистът Дацов: Санкциите, наложени днес от Тръмп, засягат пряко и бургаската петролна рафинерия. Държавата да се намеси
23.10
Президентът Радев: България и Виетнам следва да задълбочават икономическото си сътрудничество отвъд търговията
23.10
Явор Куюмджиев: Въвеждането на особен управител на "Лукойл Нефтохим Бургас" ще доведе до неочаквани сътресения
23.10
"Отпред и отзад джипове, в средата една "Шкода": Борисов поиска да се върнат колите на президентството
23.10
Асен Василев: За да намерим 200 млн. лв. за младите лекари и медицинските сестри, ще вдигнем здравните осигуровки на всички българи
23.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Проф. Александрова за бактерията, открита за първи път в Космоса,...
22:28 / 23.10.2025
Силви Вартан е в България отново: България това съм аз. Това е ст...
21:40 / 23.10.2025
Президентът на ЕЦБ за еврозоната в България: Цените на кафето и х...
21:28 / 23.10.2025
Премиерът: До утре е срокът България да представи пред ЕК първия ...
21:01 / 23.10.2025
Tрагедията с Йордан разкри скандални пропуски в автошколите
20:08 / 23.10.2025
Обвиняемият за тройното убийство в Бургаско остава в ареста
20:08 / 23.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.