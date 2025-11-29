Съвет към българите: Внасяйте левовете си в банката, не е нужно да ги обменяте в евро на чейндж бюра
©
Той обясни, че в рамките на кампанията на БНБ и Министерството на финансите е обиколил части от страната, където най-често са се срещали с общинските власти. "Отговаряхме на техните въпроси, събирахме много въпроси, което беше полезно", обясни Лингорски.
Основните въпроси са били технически, свързани с превалутирането.
"По отношение на това как през първия месец ще се работи с двете валути, по отношение на това как общинските власти могат да бъдат в помощ, тъй като на много места в страната, особено в малки населени места, там, където няма банкови клонове, общинските власти са обикновено основната точка за контакт на хората. В малките населени места, където няма банкови клонове, Български пощи ще бъдат основният източник на услугите, свързани с превалутирането", каза Лингорски.
Той посъветва хората да използват интернет страницата на Българската народна банка, където има отговори на много въпроси - evroto.bg.
"Банковата ни система е с много висока степен на подготовка", увери Лингорски. Направена е голяма инвестиция в това.
Стартовите комплекти от евромонети започват да се продават от понеделник.
"Заредени са в клоновете на банките", каза Лингорски. И посъветва хората да се обърнат за това към търговските банки, да не се трупат пред БНБ. Има обаче ограничения за закупуването на стартовите пакети. "Всъщност тези монети влизат в обращение на 1 януари. Всеки, който погледне монетата, ще види, че на нея е изписана годината 2026 г. Излишно е наистина да се трупаме на опашките", каза Лингорски.
"Отново апел и съвет към всички граждани: внасяйте наличните си средства по банковите сметки. Не е необходимо да ги обменяте предварително в еврови купюри", посъветва той.
Новогодишната нощ
От Асоциацията на банките казват, че между 21:00 часа вечерта на 31 декември и 01:00 часа сутринта на 1 януари ще има техническо пренастройване на банкомати и ПОС-терминали. Означава ли това, че в тези около 4 часа на практика ние ще можем да плащаме само с кеш?
"Това е свързано и с оперирането на системите на БОРИКА и това е източникът на съобщението. Но то ще бъде поетапно. Могат да възникват в даден период временни спирания. Отново — съветът е човек да държи в кеш не повече от колкото са минималните нужди за кратък период от време. Системата ще бъде пренастроена бързо", увери Лингорски.
Още по темата
/
Богомил Николов: Ако имате останали пари в лева, си ги вкарайте в сметката, по-лесно е и ще има по-малко рискове
28.11
Имотите и еврозоната: Виждаш цена, която ти се струва много висока, след два дена искаш да видиш имота, но той вече е капариран
27.11
Още от категорията
/
Слави Трифонов: Две служителки на Министерството на здравеопазването бяха нападнати при опит да напуснат парламента
26.11
Горан Благоев: Светият синод, след като си избра Даниил, да понесе отговорността за неговите изказвания
26.11
Илияна Йотова изрази съжаление, че в разговорите за бюджета за следващата година отново е липсвал въпросът за науката
26.11
Народът се надига? Внушителна тълпа окупира "Триъгълника на властта", кадри от високо показват мащаба
26.11
Кирил Петков: Вярвам, че в България има достатъчно свободни хора, които да кажат "стигa толкова"
26.11
Проф. Дронзина: Добре би било България да развие отношения с Китай, да има инфраструктурни и технологични проекти, но за мен това не е реалистично
26.11
Проф. Светослав Малинов: Сблъсъците предстоят. Напрежението в НС бледнее пред това в обществото
26.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.