Румяна Бъчварова, дипломат и бивш министър на вътрешните работи.
"Едно от най-съществените явления като последица от протестите е пропукването в ДПС. Излизане на някои от лидерите, недоволство. Млади хора от този етнос, които протестират срещу Пеевски. Това е голяма промяна за българското общество и просто така не може да отмине“, каза пред bTV дипломатът.
"Няма как държавата и обществото ни да бъдат същите след тези събития“, смята Бъчварова.
Според нея най-логичният изход е да има работен план, който да се договори между управляващите и опозицията – какво да се случи в следващите месеци и да се посочи период, в който да се проведат следващите избори.
"Оставката на правителството е отключването на тази ситуация. Единственият полезен ход, който имат Борисов и Пеевски, е да потърсят нова легитимност отново на избори, защото доверието е изчерпано“, на мнение е Румяна Бъчварова.
По думите ѝ въпросът е дали Борисов ще се съобрази с колективното решение на партията, или ще се договори с Пеевски.
"Може би двете в някакво съчетание. Не знам какви са им отношенията след тези събития. Но упорството вече не може да реши никакъв проблем, то само задълбочава кризата в обществото“, смята дипломатът.
"Моделът "Борисов“, моделът "Пеевски“ на практика е едно абсолютно разбъркване в йерархията на властта, срещу която протестират хората. Тя е в това, че може да имаме премиер, но той не е пълноценно изпълняващ функциите си. Имаме подкрепящ правителството с малък брой депутати, но искащ цялата власт на управление. И това е най-големият проблем“, коментира още Румяна Бъчварова.
