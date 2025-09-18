ЗАРЕЖДАНЕ...
Съвети към родителите на първокласниците: Няма нужда да придружавате детето си до класната стая, но сутрин бъдете точни
Децата вече опознават своите учители, създават нови приятелства, хранят се самостоятелно в столовата и с интерес се учат на нови неща в класната стая.
Както винаги в първия ден имаше малко струпване на входа заради тежките раници, но вече вярваме, че вещите са прибрани в шкафчетата и пропускателният режим ще върви спокойно. Това споделя във Фейсбук председателят на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета и директор на столичното 119. СУ "Акад. Михаил Арнаудов“ Диян Стаматов.
"По традиция още в началото на учебната година насочваме внимание и към културата на ползване на санитарните възли. Те са модерни и удобни, но е важно децата да изграждат навици за хигиена и отговорност. Това остава наш приоритет", пише той.
Стаматов споделя и съвети към родителите:
Няма нужда да придружавате детето си до класната стая – то е в сигурни ръце още от входа.
Избягвайте струпване на входа – нека дадем възможност на всички ученици да влизат спокойно.
Бъдете точни – в 8:00 ч. децата трябва да са пред училище, а в 8:05 вече да са в класната стая.
Започвайте деня с усмивка – заедно изграждаме добро начало за нашите ученици!
