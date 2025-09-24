ЗАРЕЖДАНЕ...
Съветникът на президента Пламен Узунов осъди прокуратурата
©
Причината - пуснати чатове в публичното пространство между Пламен Узунов и Пламен Бобоков с интерпретации. Съдът е приел, че по този начин прокуратурата и Иван Гешев (по това време главен прокурор) са нарушили презумпцията за невиновност като в публичните си изяви главният прокурор е обявил за виновен Узунов без това да бъде официално.
Прокуратурата впоследствие сама прекратява делото. По този начин се оказва, че демонстративното влизане за претърсване в президентството през лятото на 2020 година и задържането на Пламен Узунов, и воденото на разследване срещу него са на практика незаконни и са му причинили сериозни вреди.
Здравословното му състояние се е влошило, името му е било уронено, престижът му на държавен служител от най-високите нива на държавната йерархия - също.
Неоснователно е бил лишен от допуск до класифицирана информация, от ловното си оръжие и възможност да ловува, забранено му е било да пътува в чужбина и това е затруднило служебните му функции на президентски секретар по правни въпроси.
Съдът е приел, че това публично опозоряване и обвинение в тежки престъпления, които не е извършил, са довели Пламен Узунов до високи нива на стрес и до тежки хронични заболявания, които трябва да бъдат контролирани доживот.
Решението гласи: "Направените изявления, включително послания в смисъл, че прокуратурата ще продължи действията си за разследване и ангажиране на наказателна отговорност на лица "независимо от служебното им положение, социален статус и политическа принадлежност“, целящи според текста "възстановяване на доверието в правосъдието и преодоляване на разбирането за недосегаемост на определени лица“, съдът преценява като несъвместими с изискването на ЕСПЧ публичната информираност да бъде осъществявана без внушаване на вина. Подобно въздействие е засилено и чрез публичното изявление на Главния прокурор по повод на конкретния случай, както и чрез допуснатото словесно определяне на ищеца като "съветник по корупция и правни въпроси“, впоследствие определено като "лапсус“, но последвано от коментар: “Ние показваме мрежа от зависимости - политически на всички нива... Не могат да се правят компромиси за това, че един е част от президенството... Колкото повече работим, толкова повече ще излиза от мрежата от зависимости". Тези изявления създават впечатление за предопределеност на вина".
Решението може да се обжалва пред САС в двуседмичен срок от връчването му на страните.
Още по темата
/
Адвокат Емилия Недева: Случаят с Узунов и Бобоков показа, че прокуратурата образува самоцелно дела
20.11
Бившият зам.-министър на околната среда и водите Красимир Живков на свобода срещу шестцифрена сума
31.12
Още от категорията
/
"Възраждане": Призоваваме Росен Желязков и Георг Георгиев да вземат украинско гражданство и да отидат на фронта
10:51
Тодор Тагарев: Основната цел на Путин е да накара европейските страни да помислят повече за своята собствена сигурност
23.09
Кирил Петков: Съдът удари тоталното дъно! Цялото семейство на Коцев е с Ковид, те си направиха гавра с него
23.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.