Съветът на ЕС одобри отпускането на 3,3 млрд. евро за отбраната на България
Предвидената сума за България е близо 3,3 млрд. евро.
Според изявлението на Съвета днешното решение е резултат от положителната оценка на Европейската комисия за националните инвестиционни планове за отбрана на държавите членки. То проправя пътя за първата вълна от достъпни, дългосрочни заеми, отпуснати от Комисията, което дава възможност на участващите страни да придобият модерно отбранително оборудване и да повишат своята отбранителна готовност.
SAFE е финансов инструмент на ЕС, който подкрепя държавите членки, желаещи да инвестират в отбранително промишлено производство чрез общи обществени поръчки, като се фокусира върху приоритетни способности.
Анонимен
преди 1 ч. и 15 мин.
Пропуснали сте думичката заем, който ще връщат внуците и правнуците ни….
