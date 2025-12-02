Сподели close
Съветът за съвместно управление се събира спешно, след като стана ясно, че МС предложи на парламента изтегляне на Бюджет 2026.

Събирането е в 12 часа в парламента, а по-късно се очаква изявление за медиите.