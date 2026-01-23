Жечо Станков проведе онлайн среща с Томи Джойс, помощник-секретар по международните въпроси в Департамента по енергетика на САЩ. Двамата обсъдиха разширяването и задълбочаването на стратегическото партньорство между двете държави в енергийния сектор, като акцент бе поставен върху проекти от взаимен интерес и с дългосрочно значение за икономическата и енергийната сигурност.
В този контекст беше постигнато разбирателство за създаване на съвместна експертна група (Energy Project Team), която да работи на техническо ниво по приоритетни проекти в допълнение на тези в ядрената енергетика. Звеното ще има за цел да осигури последователност и ефективност в сътрудничеството в три ключови направления: развитие в областта на критичните суровини и редкоземните елементи, където България вече има установено партньорство със Северна Дакота и добри перспективи за надграждане; реализация на проекти за ПАВЕЦ у нас с американски технологии, които могат да имат съществен принос за балансирането на енергийната система и интеграцията на възобновяеми източници; доставки на втечнен природен газ и развитие на инфраструктурата, като ключов елемент от усилията за диверсификация и повишаване на сигурността на енергийните доставки.
"Партньорството със САЩ е от стратегическо значение за България не само в ядрената енергетика, но и в по-широката архитектура на енергийната сигурност. Създаването на съвместен екип е ясен знак, че преминаваме към системна, практическа работа с дългосрочна визия“, подчерта министър Станков.
В хода на разговора бяха обсъдени и текущи въпроси, свързани с изграждането на 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй“. Потвърдена бе и готовността за продължаване на активното сътрудничество с лаборатории на Департамента по енергетика на САЩ по отношение на проучването за внедряване на малки модулни реактори. В този смисъл бе отбелязан напредъкът по проекта за проучване, реализиран с подкрепата на Агенцията за търговия и развитие на САЩ (USTDA), по който вече е стартирана процедура по избор на консултант.
