Общинският съвет във Варна подкрепи създаването на фонд, който да подпомага транспортната свързаност на града. Средствата ще бъдат осигурени за сметка на приходната част от туристическия данък в бюджета на Община Варна за следващата година.Решението, взето на последното за годината заседание на Съвета, е принципно, като параметрите и начинът на функциониране на фонда ще бъдат уточнени допълнително и ще се приемат с отделно решение на местния парламент. Целта е фондът да осигури финансова подкрепа за поддържане на редовни полети до Летище Варна. Подобен механизъм вече работи в други български туристически дестинации като Бургас, Пловдив и общините по Южното Черноморие.Туристическият сектор настоява около 2 млн. евро от туристическия данък за 2026 г. да бъдат използвани целево за привличане на авиокомпании. Искането е мотивирано от решението на компанията Electra Airways да прекрати полетите си до България, като именно тя е осигурявала близо 40% от всички туристи, пристигащи с полети от Германия. Според бранша това решение може да доведе до значителен спад на гости от чужбина през следващия летен сезон, което би оказало сериозен удар върху местната икономика и приходите на общината.Туристическият данък за тази година е около 2,4 млн. евро. Част от тези средства традиционно се заделят за изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на града. Друга част от тях се използват за озеленяване, паркоустрояване и организиране на събития с местно и национално значение, допринасящи за развитието на туризма.